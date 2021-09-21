Подозреваемый в хищениях глава района Якутии подал в отставку

ЯКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Глава Мирнинского района Якутии Ришат Юзмухаметов уходит в отставку, сообщается во вторник на официальном сайте районной администрации. В отношении него в апреле было возбуждено уголовное дело о хищении и растрате чужого имущества.

"Я принял сложное для меня решение о сложении полномочий главы Мирнинского района, которыми был наделен вами на выборах в 2018 году. Это был второй мой срок на этом посту. В общей сложности восемь лет я отвечал перед гражданами за состояние района, в котором родился, вырос, состоялся как гражданин", - приводится обращение Юзмухаметова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе районной администрации, Юзмухаметов подал в отставку по семейным обстоятельствам. "У алмазного края сегодня есть все необходимые условия для дальнейшего процветания. Сожалею, что по объективным причинам не смогу принять в этой работе дальнейшего участия", - приводятся слова Юзмухаметова.

В апреле в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии сообщали, что возбуждено уголовное дело в отношении Юзмухаметова.

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата, то есть хищениях чужого имущества, вверенного виновному, совершенных лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). Отмечалось, что, по данным следствия, Юзмухаметов незаконно распорядился по своему усмотрению муниципальной собственностью на сумму около 12 млн рублей.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии, уголовное дело находится в производстве.