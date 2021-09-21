Приговор владельцу станции по делу о гибели 11 человек на Волге оставили без изменений

ВОЛГОГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор в отношении владельца лодочной станции Леонида Жданова, осужденного на четыре года условно по делу о гибели 11 человек при столкновении катамарана и баржи на Волге в 2018 году. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

"Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката и апелляционное представление прокурора на приговор Ворошиловского районного суда Волгограда в отношении Леонида Жданова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. Изучив материалы дела и выслушав участников процесса, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в июне 2018 года Жданов, являясь гендиректором коммерческой организации, оказывающей услуги по хранению и выпуску в плавание маломерных судов, не обеспечил контроль за выходом в плавание и возвращением на базу маломерного судна, его исправностью, наличием у судоводителей обязательных документов, их физическим состоянием, за соблюдением норм вместимости пассажиров и грузоподъемности. В результате чего 11 июня 2018 года Дмитрий Хахалев, не имея навыков судовождения и удостоверения на право управления маломерным судном, с 15 пассажирами на борту (с нарушением норм вместимости на четыре человека) в качестве судоводителя беспрепятственно вышел на воду на незарегистрированном в установленном порядке маломерном судне - плавдаче "Елань 12".

В ночное время этого же дня Хахалев в состоянии алкогольного опьянения, нарушив требования правил плавания по внутренним водным путям РФ, при пересечении акватории Волги без включенных ходовых огней допустил столкновение маломерного судна с теплоходом "Капитан Вечеркин". В результате столкновения 11 человек, в том числе сам судоводитель, утонули, жизнь и здоровье выживших пяти пассажиров подверглись реальной опасности.

В июне 2020 года суд признал виновным в ЧП погибшего владельца катамарана Дмитрия Хахалева, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полностью игнорировал световые и звуковые предупреждающие сигналы с баржи. Тогда же суд оправдал владельца лодочной станции Леонида Жданова, обвиняемого по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). 25 сентября Волгоградский облсуд отменил оправдательный приговор Жданову по этому делу и направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.