Второй фигурант дела об изготовлении 117 кг наркотиков под Калугой получил тюремный срок

ТАСС, 21 сентября. Боровский районный суд Калужской области приговорил к 11,5 года заключения второго фигуранта дела о незаконном изготовлении 117 кг наркотиков. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Ранее сообщалось, что двое жителей Московской области приобрели дачный дом в Боровском районе Калужской области, где организовали лабораторию для производства синтетических наркотиков и их дальнейшей продажи. Преступников задержали, изъяв около 117 кг мефедрона, в декабре 2020 года одного из них суд приговорил к 12,5 года заключения.

"В декабре 2020 года был осужден всего один фигурант и приговор в законную силу не вступил. Сейчас в деле поставлена точка. <...> Обвиняемые признаны виновными в совершении инкриминируемого преступления и приговорены к 11,5 и 12,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отметили в пресс-службе.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, а также ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере") было возбуждено и расследовалось следственным подразделением управления ФСБ по Калужской области.