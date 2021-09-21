В Москве впервые за три года эксплуатации загорелся электробус

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Электробус загорелся на Дмитровском шоссе в Москве, транспорт следовал без пассажиров в парк. Это первый случай за три года его эксплуатации, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Ночью на дублере Дмитровского шоссе, в районе дома №157, строение 4, произошло возгорание электробуса, 2018 года выпуска. Это первый случай за все три года эксплуатации техники. Транспорт следовал техническим рейсом в парк без пассажиров", - значится в публикации.

Там уточняется, что машина обслуживалась в рамках контракта жизненного цикла, что означает долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика, а также полное участие в разборе причин. Предварительная причина, по мнению производителя ("КАМАЗ"): короткое замыкание электропроводки в приборной панели водителя, человеческий фактор пока не исключается.

"Батарейные блоки были вовремя обесточены. Водитель электробуса прошёл необходимое обучение для работы на электробусе. Машина была застрахована. Руководством ГУП "Мосгортранс" проводится доскональное служебное расследование, причины происшествия будут установлены специальной комиссией и производителем техники, обслуживаемой по контракту жизненного цикла", - заключается в посте.