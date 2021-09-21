Оружие нашли у жителя СНТ в Подмосковье после его угроз соседке

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли оружие и боеприпасы у жителя садового товарищества в Можайске после того, как его соседка заявила о том, что он угрожал ей автоматом. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что сосед по садовому товариществу угрожал ей автоматом и даже несколько раз выстрелил в землю. "Сотрудниками полиции в ходе выезда на место происшествия в доме и автомобильном прицепе на участке правонарушителя обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с автоматом, пистолетом и двумя ружьями, а также 174 патронами", - сказала Петрова. В настоящее время установлено, что изъятый пистолет является огнестрельным оружием, а семь патронов - боеприпасами, пригодными для стрельбы. Остальные изъятые предметы будут исследованы в рамках возбужденного уголовного дела.

Петрова также добавила, что полицейские собрали достаточно доказательств того, что злоумышленник угрожал заявительнице. "В ходе осмотра на его участке обнаружены стрелянные гильзы от автоматического оружия", - добавила она.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством") и ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов"). Подозреваемый задержан.