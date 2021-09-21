СК возбудил дело после ДТП в Тамбовской области

ТАМБОВ, 21 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области, в котором погибли три человека, еще десять получили травмы. Об этом журналистам сообщили в управлении СК РФ по региону.

"Следственными органами следственного управления СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), по факту ДТП, в котором погибли три человека", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, лобовое столкновение микроавтобуса Hyundai H1 и легковушки Honda Accord произошло утром 20 сентября на 505-м километре федеральной трассы Р-22 на территории Сампурского района Тамбовской области. В результате ДТП три пассажира легкового автомобиля (женщины 52 и 37 лет, а также 20-летний молодой человек) скончались. По данным СК, погибшие следовали из Москвы в Калмыкию на автомобиле, который выбрали посредством приложения поиска автомобильных попутчиков. При этом водители обоих транспортных средств и восемь пассажиров микроавтобуса при ДТП получили различные травмы и были госпитализированы.