Суд в Тверской области оправдал мужчину за убийство при самообороне от трех нападавших

ТАСС, 21 сентября. Тверской областной суд оправдал жителя региона Александра Зобенкова, который убил троих людей, ворвавшихся к нему в дом и избивших членов его семьи палками. Об этом ТАСС рассказала адвокат Зобенкова Галина Иванцова.

"Суд решил, что в действиях Зобенкова отсутствует состав преступления по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). В связи с этим было решено моего подзащитного оправдать, отменить ему меру пресечения в виде содержания под стражей и освободить в зале суда. Зобенкову было разъяснено право на реабилитацию", - сказала она.

По словам Иванцовой, сторона потерпевших заявила, что пока не будет обжаловать это решение. "А вот прокуратура наверняка подаст апелляционное представление на приговор. Его будет рассматривать Первый апелляционный суд общей юрисдикции", - считает адвокат. В Тверском областном суде ТАСС подтвердили, что Зобенков оправдан, однако не сообщили подробностей.

Инцидент, который повлек за собой судебное разбирательство, произошел в селе Михайловское Тверской области в мае 2020 года. Зобенков с семьей и друзьями отмечал день рождения супруги, а вечером с другом пошел прогуляться с собакой. Собака облаяла соседских коз, что возмутило их хозяйку. Она позвонила сыну, который с друзьями приехал к дому Зобенкова, избил гостей, супругу, детей. Зобенков схватил кухонный нож и убил троих нападавших, четвертому удалось скрыться.

Следствие предъявило обвинение Зобенкову в убийстве троих человек. По версии следователей, у него была возможность убежать от нападавших, а потому в их убийстве не было необходимости. По версии Зобенкова, защищаться с помощью ножа было единственным шансом спасти семью и близких.