Задержанные в Амурской области сотрудники полиции подозреваются в получении взятки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Руководитель и несколько сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области задержаны по подозрению в получении взятки, злоупотреблении должностями полномочиями и грабеже. Возбуждено несколько уголовных дел, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что во вторник в здании управления МВД по Амурской области в Благовещенске прошли задержания нескольких сотрудников полиции.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении руководства и нескольких сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по области, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре региона, задержаны четыре человека. "Прокуратура Амурской области признала законным возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников УМВД России по Амурской области. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры", - сказали в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, подозреваемые в начале июня 2021 года получили взятку от представителя игорного заведения в Благовещенске, за сокрытие факта незаконной деятельности и в принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того, находясь в помещении игорного заведения, подозреваемые открыто похитили имущество, продукты питания и алкоголь на сумму около 12 тыс. рублей. "В случае установления вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.