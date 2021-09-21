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Стрельба в Пермском государственном университете

Около 100 звонков поступило психологам МЧС после стрельбы в пермском вузе

Телефон горячей линии продолжает работу в круглосуточном режиме

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Порядка 100 обращений поступило к психологам МЧС после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России.

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"У студентов и преподавателей есть возможность обратиться к специалистам за психологической помощью индивидуально в очном формате. В круглосуточном режиме продолжает работу телефон горячей линии: +7-342-258-40-02, по которому можно получить психологическую помощь и информационную поддержку. На данный момент за дистанционной помощью обратились около 100 раз", - сказал собеседник агентства.

По его словам, люди в основном обращаются к психологам из-за страха, чувства тревоги, переживаний за близких. Сейчас психологи МЧС оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим и родственникам погибших в этой трагедии по нескольким направлениям. "Специалисты сопровождают пострадавших и родственников погибших при следственных мероприятиях и процедуре опознания. Также психологи привлекаются к работе на месте чрезвычайной ситуации и в лечебных учреждениях", - рассказали в ЦЭПП.

Теги
РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
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