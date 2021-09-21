Самолет МЧС с пострадавшими при стрельбе в пермском университете приземлился во Внуково

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС с пострадавшими в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете совершил посадку в московском аэропорту Внуково.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

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Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Спецборт доставил на лечение в Москву семерых пострадавших. Все они находятся в тяжелом состоянии.

В полете их сопровождали медики отряда Центроспас МЧС и Федерального центра медицины катастроф.

Из Внуково они будут доставлены в ведущие федеральные центры Минздрава России.