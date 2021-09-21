Самолет МЧС с пострадавшими при стрельбе в пермском университете приземлился во Внуково

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС с пострадавшими в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете совершил посадку в московском аэропорту Внуково.
Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Спецборт доставил на лечение в Москву семерых пострадавших. Все они находятся в тяжелом состоянии.
В полете их сопровождали медики отряда Центроспас МЧС и Федерального центра медицины катастроф.
Из Внуково они будут доставлены в ведущие федеральные центры Минздрава России.