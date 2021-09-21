Коммунальные службы восстановили электроснабжение в Ковдоре

МУРМАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Электроснабжение после возгорания на кабеле рядом с подстанцией 40-А в моногороде Ковдор в Мурманской области восстановлено, сообщили власти Ковдора на своей странице во "ВКонтакте". Ремонтные работы завершены, скоро электричество начнет появляться в жилых домах и социальных объектах моногорода.

"Кабельные линии восстановлены. Питание подано на распределительные подстанции. Сейчас ведутся пусконаладочные испытания оборудования, после них электричество начнет поэтапно подаваться в город" - сообщила администрация Ковдора.

Как сообщалось ранее, отключение электричества в Ковдоре произошло 20 сентября из-за возгорания на 6 кВ кабеле рядом с подстанцией 40-А. Власти Ковдора сообщили на своей странице во "ВКонтакте", что без электричества оказался весь город. Школы и детские сады во вторник не работали. Больница - на генераторах, бензином обеспечил Ковдорский ГОК. Градообразующее предприятие Ковдора до завершения ремонтных работ осуществляло деятельность с ограничением по мощности, чтобы высвободить ее для обеспечения горожан водо- и теплоснабжением.

Прокуратура Мурманской области начала проверку по факту временного отключения электроснабжения в Ковдоре. "Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области", - говорится в сообщении ведомства.

Ковдорский район расположен на юго-западе Мурманской области на границе Финляндией. Градообразующим предприятием Ковдора является подразделение минерально-химической компании "Еврохим" - "Ковдорский ГОК".