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Дело Сергея Скрипаля
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Полиция предъявила обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери

Речь идет о Денисе Сергееве
© Lorna Roberts/Shutterstock/Fotodom, архив

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Британская полиция назвала имя третьего россиянина, которого обвиняют в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в марте 2018 года. Как говорится в сообщении, распространенном во вторник Скотленд-Ярдом, в покушении на убийство Скрипалей и нескольких других преступлениях заочно обвинен россиянин Денис Сергеев, который якобы является сотрудником российских спецслужб.

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"Контртеррористическое управление полиции может подтвердить, что сегодня, во вторник, 21 сентября, оно было уполномочено предъявить обвинения третьему по счету человеку в связи с идущим расследованием произошедшей в Солсбери атаки с применением вещества "Новичок". Детективы управления продолжают расследовать покушение на Сергея и Юлию Скрипаль и сержанта Ника Бейли в марте 2018 года, а также убийство Дон Стерджес и отравление Чарли Роули в Эймсбери в июне 2018 года", - говорится в документе.

Указывается, что Денис Сергеев - настоящее имя человека, известного еще как Сергей Федотов. По данным Скотленд-Ярда, он якобы является "агентом ГРУ" (ныне - ГУ Генштаба ВС РФ) и сообщником двух других россиян, о причастности которых к отравлению британские власти заявили ранее.

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Дело Сергея Скрипаля
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