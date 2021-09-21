Мосгорсуд продлил до 25 декабря арест экс-министру Абызову

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский городской суд во вторник продлил до 25 декабря арест бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве и ряде других преступлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Абызова до 25 декабря", - сказали в суде, добавив, что арест также продлен и другим фигурантам дела - бывшему гендиректору ОАО "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву, заместителю генерального директора ООО "Ру-ком" Максиму Русакову, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову, директору по экономике и финансам АО "Рэмис" Галине Фрайденберг.

Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

По версии следствия, экс-министр и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества") и по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел помимо него стали еще восемь человек. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые знакомятся с материалами.