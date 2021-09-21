В водоемах Москвы за лето утонули 34 человека

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. За минувшее лето в водоемах Москвы утонули 34 человека, еще 66 человек удалось спасти. Это следует из материалов, подготовленных к совместной пресс-конференции руководства столичного главка МЧС и департамента гражданской защиты, посвященной безопасности на водных объектах.

Согласно материалам, число погибших на водоемах за это лето составило 34 человека. Прошлым летом было 38 утонувших. Удалось спасти 66 человек, в прошлом году - 81. В целом количество происшествий на воде тоже снизилось - со 115 в прошлом году до 96 в этом.

В ходе пресс-конференции врио замглавы ГУ МЧС по Москве Надежда Ершова сообщила, что главными причинами смертей по-прежнему остается купание в запрещенных местах и в пьяном виде.