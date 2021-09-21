Суд в Петербурге приговорил обвиняемого в убийстве пенсионеров к пожизненному сроку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Городской суд Петербурга приговорил к пожизненному заключению в колонии строгого режима Забара Зубова, его сообщник Виктор Зорин был приговорен к 11 годам колонии строгого режима, мужчины мошенническим путем завладевали квартирами пенсионеров и убивали их. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"С учетом позиции государственного обвинения суд назначил Зубову наказание в виде пожизненного заключения в колонии строгого режима, Зорину - 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вердиктом присяжных заседателей Зубов признан виновным и не заслуживающим снисхождения, а Зорин признан виновным, но заслуживающим снисхождения.

Судом установлено, что в период с 2010 по 2014 год Зубов и Зорин под руководством ранее осужденного Крохина подыскали одиноких престарелых собственников жилой недвижимости, а также граждан, страдающих алкоголизмом, после чего убили четырех потерпевших и мошенническим способом переоформили их имущество. Отмечается, что мошенники входили в доверие к пенсионерам с помощью наркотиков или спиртных напитков, затем оформляли фиктивный брак, наследство супруга, создавали видимость оказания помощи в юридических вопросах наследникам.