В Астрахани зафиксировано загрязнение акватории Волги

АСТРАХАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Следы радужной пленки нефтепродуктов длиной 200 метров обнаружили специалисты управления МЧС по Астраханской области на поверхности реки Волги в городской черте Астрахани, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"21 сентября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о загрязнении акватории по адресу: г. Астрахань, ул. Дзержинского 80, река Волга", - говорится в сообщении.

​Оперативная группа подтвердила факт загрязнения акватории. Вдоль береговой линии на протяжении 200 м наблюдается радужная пленка нефтепродуктов.

В пресс-службе уточнили, что в настоящий момент организовано взаимодействие с компетентными службами.