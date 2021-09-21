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В Астрахани зафиксировано загрязнение акватории Волги

Вдоль береговой линии на протяжении 200 м наблюдается радужная пленка нефтепродуктов

АСТРАХАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Следы радужной пленки нефтепродуктов длиной 200 метров обнаружили специалисты управления МЧС по Астраханской области на поверхности реки Волги в городской черте Астрахани, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"21 сентября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о загрязнении акватории по адресу: г. Астрахань, ул. Дзержинского 80, река Волга", - говорится в сообщении.

​Оперативная группа подтвердила факт загрязнения акватории. Вдоль береговой линии на протяжении 200 м наблюдается радужная пленка нефтепродуктов.

В пресс-службе уточнили, что в настоящий момент организовано взаимодействие с компетентными службами.

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