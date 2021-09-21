Полиция начала проверку после жестокого избиения студентки в техникуме в Липецке

ТАСС, 21 сентября. Полиция начала проверку видео, на котором студентки техникума в Липецке в раздевалке жестоко избивают одну из девушек, сообщила ТАСС во вторник глава пресс-службы УМВД по региону Ольга Снежкова.

На видео, которое попало в сеть, одна из участниц конфликта агрессивно ведет себя с окружающими. Затем в потасовку включаются еще несколько человек. Одну из девушек, у которой забрали вещи и телефон, повалили на пол и начали избивать ногами. На отдельных эпизодах видно, как ее душат. Никто из присутствующих за девушку не заступился.

"По факту инцидента проводится проверка, в образовательной организации работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает участников конфликта и обстоятельства происшествия", - сообщили в полиции.

Видео вызвало большой общественный резонанс. В комментариях в соцсетях пользователи попросили местные власти отреагировать на произошедшее. "В колледже будет проведена проверка. Если факты подтвердятся, то виновных студентов ждет отчисление, руководство - кадровые решения", - написал в Instagram глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.