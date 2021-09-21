Четверо пострадавших при стрельбе в университете в Перми находятся на ИВЛ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Семеро пострадавших при стрельбе в университете в Перми находятся в тяжелом состоянии, четверо из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ, опубликованном на сайте во вторник.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"Семь пострадавших в результате стрельбы в Перми доставлены в Москву спецбортом МЧС. Все они в тяжелом состоянии, четверо из них - на ИВЛ. В полете их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф и федеральных клиник Минздрава России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 12 пострадавших продолжают получать стационарное лечение в медицинских организациях Перми, ряду пострадавших оказана амбулаторная медицинская и психологическая помощь.

Ранее сопровождавшие пациентов врачи сообщили ТАСС, что пострадавшие хорошо перенесли перелет в Москву.