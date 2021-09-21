{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд Москвы 29 сентября рассмотрит жалобу на продление ареста девушки, сбившей троих детей

Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей Валерии Башкировой до 16 октября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд 29 сентября рассмотрит жалобу на продление ареста Валерии Башкировой, обвиняемой в совершении ДТП, в результате которого пострадал один ребенок и еще двое детей погибли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд 29 сентября рассмотрит жалобу адвоката на продление ареста Валерии Башкировой, которая сбила троих детей на пешеходном переходе", - сказали в суде.

Ранее Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей Башкировой до 16 октября. Расследование уголовного дела в настоящее время завершено, материалы находятся на утверждении в прокуратуре.

Днем 16 июля на улице Авиаторов водитель автомобиля Mazda Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов, трехлетний ребенок умер на следующий день. У девятимесячного ребенка - сотрясение головного мозга и закрытая черепно- мозговая травма. Башкировой предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Изначально Никулинский суд Москвы избрал обвиняемой домашний арест, однако после апелляционного представления прокуратуры Тверской районный суд перевел ее в СИЗО. Защита обжаловала это решение.

Девушка признала вину и раскаялась в содеянном.

Теги
Россия
В Татарстане задержали пьяного мужчину, который угрожал взорвать дом
На месте работает следственно-оперативная группа
Читать полностью