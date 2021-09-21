Суд Москвы 29 сентября рассмотрит жалобу на продление ареста девушки, сбившей троих детей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд 29 сентября рассмотрит жалобу на продление ареста Валерии Башкировой, обвиняемой в совершении ДТП, в результате которого пострадал один ребенок и еще двое детей погибли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд 29 сентября рассмотрит жалобу адвоката на продление ареста Валерии Башкировой, которая сбила троих детей на пешеходном переходе", - сказали в суде.

Ранее Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей Башкировой до 16 октября. Расследование уголовного дела в настоящее время завершено, материалы находятся на утверждении в прокуратуре.

Днем 16 июля на улице Авиаторов водитель автомобиля Mazda Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов, трехлетний ребенок умер на следующий день. У девятимесячного ребенка - сотрясение головного мозга и закрытая черепно- мозговая травма. Башкировой предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Изначально Никулинский суд Москвы избрал обвиняемой домашний арест, однако после апелляционного представления прокуратуры Тверской районный суд перевел ее в СИЗО. Защита обжаловала это решение.

Девушка признала вину и раскаялась в содеянном.