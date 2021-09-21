Бывший заммэра Томска приговорен к 4 годам колонии за взятку

ТОМСК, 21 сентября. /ТАСС/. Томский районный суд признал виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего заместителя мэра Томска по вопросам безопасности Евгения Сурикова по делу о взяточничестве, сообщила ТАСС представитель суда.

В июле 2020 года заммэра Томска по вопросам безопасности Евгений Суриков был задержан сотрудниками УФСБ по региону по подозрению в получении взятки. Сумма взятки составила не менее 300 тысяч рублей. Региональным следственным управлением СК РФ в отношении заммэра было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), по данной статье Сурикову предъявлено обвинение. В конце июля был заключен под стражу, оставил пост по собственному желанию.

"Суд приговорил [Сурикова] к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Штраф 7 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и госслужбе сроком на 4 года", - сказала собеседница агентства.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, за время следствия были раскрыты новые эпизоды взяточничества. Было возбуждено дополнительно уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Судом и следствием установлено, что Суриков с 2016 по 2020 год лично получил от двух граждан взятки в крупном и особо крупном размерах в виде стройматериалов и незаконного выполнения работ по строительству дома и придомовых построек в Томском районе. Взятки он брал за общее покровительство по службе и "за способствование в силу должностного положения в совершении действий иными должностными лицами в интересах представляемых взяткодателями двух коммерческих организаций". Общая сумма взяток составила более 3,5 млн рублей.

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