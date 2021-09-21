Порядка 10 тыс. человек остались без электричества в Краснодаре

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Аварийные отключения электроэнергии произошли в нескольких микрорайонах Краснодара во вторник, без электричества оказались порядка 10 тыс. жителей, говорится в материалах ЕДДС города на ее официальной странице в Instagram.

"Поступила информация об аварийном отключении электроэнергии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отключения произошли в Центральном, Карасунском и Прикубанском внутригородских округах, в зоне отключения порядка 10 тыс. человек, ведутся ремонтно-восстановительные работы.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС Краснодар), в Краснодаре температура воздуха днем в ближайшие сутки составит 17-19 градусов выше нуля, ночью от 15 до 17 градусов выше нуля, временами ожидается сильный дождь, гроза.