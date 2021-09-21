В горах Крыма спасли туристку, пострадавшую в загоревшейся палатке

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Туристка из города Нефтеюганска, решившая переночевать в палатке в предгорьях Крыма, получила ожоги, когда взорвалась горелка, на которой она пыталась приготовить ужин. Женщина получила ожоги и всю ночь пыталась добраться за помощью, сообщили во вторник в пресс-службе регионального министерства чрезвычайных ситуаций.

"Со слов пострадавшей, при приготовлении еды во время "дикого" отдыха в районе горы Демерджи, в ее палатке взорвался баллон мультитопливной горелки с последующим возгоранием. Выбравшись из горящей палатки, пострадавшая всю ночь находилась в горно-лесной местности без средств связи, пытаясь выйти к людям. К утру ее обнаружил проезжающий мимо автомобилист, который и вызвал спасателей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вызов поступил только в 08:00. Пострадавшую доставили в село Лучистое для госпитализации: у нее сильные ожоги, серьезные травмы и кровопотеря.