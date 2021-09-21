Прокуратура может привлечь новых фигурантов по делу о рынках под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы планируют расширить список лиц, привлеченных к уголовной ответственности, по делу о крупных незаконных рынках возле Ростова-на-Дону, закрытых по решению суда. Об этом сообщила журналистам прокурор Главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

"В настоящее время с учетом собранных доказательств осуществляется уголовное преследование 10 лиц, в том числе международный розыск руководителя преступного сообщества, скрывшегося от следствия. Производство процессуальных действий, направленных на изобличение всех фигурантов преступной деятельности, продолжается, список лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, предполагается расширить", - отмечатеся в сообщении. Ростовская областная прокуратура ведет работу по передаче в муниципальную собственность земли, которой владели фигуранты дела.

В рамках заседания, которое прошло с участием представителей прокуратуры и правительства Ростовской области заместитель Генерального прокурора РФ Андрея Кикотя отметил, что приоритетной задачей властей является скорейшее строительство легальных торговых площадок для того, чтобы помочь пострадавшим предпринимателям. "Андрей Кикоть, обращаясь к участникам совещания, обозначил, что основной задачей органов региональной власти в настоящее время является защита прав добросовестных предпринимателей, для чего необходима скорейшая реализация инвестиционных проектов по строительству новых торговых площадок", - сообщила Усачева.

По данным пресс-службы губернатора Ростовкой области, глава региона Василий Голубев в ходе заседания отметил поддержку, которую власти оказывают строителям новых торговых площадок. "С июня на территории Батайска, Аксайского и Азовского районов реализуется четыре инвестпроекта по строительству торговых комплексов оптовой и розничной торговли. Проекты включены в перечень "100 губернаторских" и получают областную поддержку в виде налоговых и иных преференций", - цитирует пресс-служба слова Голубева.

27 апреля на рынках в Аксайском районе Ростовской области прошла проверка. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, были задействованы около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. После проверок сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки. Позднее выяснилось, что деятельность торговых объектов остановлена по решению суда.

Проверки на рынках, как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко. В апреле 2021 года суд арестовал его на два месяца. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.