Мосгорсуд признал законным взыскание 60 тыс. рублей с ведущего "Навальный Live" Милова

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение взыскать 60 тыс. рублей с ведущего "Навальный Live" Владимира Милова по иску бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд признал законным решение Черемушкинского районного суда Москвы от 17 июня 2021 года, которым признаны недостоверными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Евгения Пригожина сведения, распространенные 20 октября 2020 года Владимиром Миловым в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обязании Милова в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу удалить оспариваемые порочащие сведения из публичного доступа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Судебным решением первой инстанции установлена судебная неустойка в размере 1 000 рублей в день в пользу Пригожина в случае неисполнения Миловым решения суда в установленный решением суда срок", - сказали в Мосгорсуде.

Ранее Черемушкинский суд частично удовлетворил исковые требования Пригожина и взыскал с Милова 60 тыс. рублей компенсации за моральный ущерб, в также компенсацию расходов на оплату судебной пошлины в размере 900 рублей.

Иск был подан из-за выпуска "Навальный Live" от 20 октября 2020 года. В нем ведущий Милов обвинил Пригожина в растлении малолетних. Суд постановил, что кроме компенсации, Милов должен удалить порочащие Пригожина сведения из интернета.

Изначально Пригожин требовал от Милова 5 млн рублей. Также ответчиком проходил Алексей Навальный, но позже бизнесмен отказался от претензий к нему.