Власти Канарских островов заявили, что ущерб от извержения вулкана превысит €400 млн

МАДРИД, 21 сентября. /ТАСС/. Ущерб от извержения вулкана на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) превысит €400 млн. Об этом заявил во вторник глава правительства Канарских островов Анхель Виктор Торрес.

"Остров Пальма - катастрофическая зона, <...> [сумма ущерба] будет намного больше, чем €400 млн", - сказал он на пресс-конференции. Торрес подтвердил, что в четверг остров должен посетить король Испании Филипп VI.

Глава правительства Канарских островов пояснил, что сейчас потоки лавы движутся в сторону побережья со скоростью 200 м/ч, "и ничего нельзя сделать". "Когда она [лава] достигнет моря, это будет переломным моментом", - уточнил он.

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили более 150 домов, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек.

Пока никто не пострадал. Сейчас власти ожидают, когда потоки лавы достигнут побережья Пальмы. Контакт раскаленной вулканической массы с соленой водой может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов.

Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.