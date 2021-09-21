В школах Вологды усилили меры безопасности из-за угроз провокаций

ВОЛОГДА, 21 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы усилили меры безопасности в школах Вологды после сигнала в одной из социальных сетей, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Вечером в одной из социальных сетей появилась запись неизвестного про выбор одной из школ Вологды, в которой "он будет наводить порядок". "В Вологодской области полицейские проводят проверку по факту выявленной в сети Интернет информации о противоправной деятельности. Во всех школах города Вологды усилены меры безопасности. Ситуация находится на контроле", - сообщили ТАСС в УМВД по области.

Ситуацию также прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов. "Со вчерашнего вечера получил очень много вопросов от взволнованных родителей о телеграм-канале, в котором неизвестный, вдохновившись трагичными событиями в Перми, грозится "навести порядок в одной из школ Вологды". Правоохранительные органы занимаются этим вопросом, оперативные службы работают. Что касается безопасности в школах, сейчас проводим с учениками дополнительные классные часы, проговариваем, как надо вести себя в опасной ситуации. Параллельно проверяем работу охранников в школах, УМВД разместила свои патрульные наряды вблизи образовательных учреждений", - сообщил мэр на своей странице во "ВКонтакте".

По его словам, все учреждения образования оснащены тревожными кнопками, сигнал с которых поступает в Росгвардию, "их исправность проверили, все работает". "Напомню, последние два года из областного и городского бюджета выделено 58 млн рублей на приобретение и установку видеонаблюдения, кнопки быстрого реагирования, ограждения территории", - добавил мэр Вологды.

В Пермском крае 21 сентября объявлен траур в связи со стрельбой в помещениях Пермского государственного национального исследовательского университета. Стрельбу на территории университета утром 20 сентября открыл один из студентов вуза. По данным Минздрава РФ, шесть человек погибли, пострадали 24, из них 20 госпитализированы.