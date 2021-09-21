В Петербурге возбудили дело в отношении арестанта, задушившего сокамерника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении арестанта, который в следственном изоляторе "Кресты-2", задушил сокамерника в душевой. Об этом во вторник опубликована на официальном сайте ведомства.

"Следственным отделом по Колпинскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ ("Убийство"), в отношении мужчины 1975 года рождения. Ему предъявлено обвинение", -говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый - следственно-арестованный за совершение особо тяжкого преступления - вечером 19 сентября, находясь в душевой комнате, задушил другого арестованного полотенцем.

По данному факту следствие проводит проверку.