Вертолет эвакуировал в Махачкалу двух пострадавших при пожаре в гостинице в Хасавюрте

МАХАЧКАЛА, 21 сентября. /ТАСС/. Санитарный вертолет эвакуировал в ожоговый центр РКБ в Махачкале двоих пострадавших при пожаре в гостинице Хасавюрта. Об этом сообщает Минздрав Дагестана.

Один из пострадавших при пожаре в гостинице в Дагестане получил ожоги 100% тела. Вся необходимая терапия по протоколам Минздрава России проводится ему на месте. Его состояние не позволяет транспортировать из медучреждения.

"Вертолет Минздрава Дагестана эвакуировал в ожоговый центр РКБ в Махачкале двоих пострадавших при пожаре в Хасавюрте", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что при пожаре в гостинице погибли два человека и шесть пострадали.