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Вертолет эвакуировал в Махачкалу двух пострадавших при пожаре в гостинице в Хасавюрте

Еще один пострадавший получил ожоги 100% тела. Его состояние не позволяет транспортировать из медучреждения
© Минздрав Дагестана/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 21 сентября. /ТАСС/. Санитарный вертолет эвакуировал в ожоговый центр РКБ в Махачкале двоих пострадавших при пожаре в гостинице Хасавюрта. Об этом сообщает Минздрав Дагестана.

Один из пострадавших при пожаре в гостинице в Дагестане получил ожоги 100% тела. Вся необходимая терапия по протоколам Минздрава России проводится ему на месте. Его состояние не позволяет транспортировать из медучреждения.

"Вертолет Минздрава Дагестана эвакуировал в ожоговый центр РКБ в Махачкале двоих пострадавших при пожаре в Хасавюрте", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что при пожаре в гостинице погибли два человека и шесть пострадали.

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