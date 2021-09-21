Власти Пермского края рассказали о состоянии 13 пострадавших в результате стрельбы

ТАСС, 21 сентября. Тринадцать пострадавших во время стрельбы в помещениях Пермского государственного национального исследовательского университета находятся в пермских больницах в стабильном состоянии.
Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в интервью телеканалу "Россия-24".
"В Пермских больницах сейчас находится 13 пострадавших, у всех состояние стабилизировано", - сказал он.
По его словам, пациентам оказывается вся необходимая помощь, врачей и медикаментов хватает.
"Я лично слежу за этой ситуаций, поскольку в контакте и с министром здравоохранения региона, и с некоторыми главными врачами", - добавил он.