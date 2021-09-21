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Власти Пермского края рассказали о состоянии 13 пострадавших в результате стрельбы

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что они находятся в стабильном состоянии

ТАСС, 21 сентября. Тринадцать пострадавших во время стрельбы в помещениях Пермского государственного национального исследовательского университета находятся в пермских больницах в стабильном состоянии.

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Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в интервью телеканалу "Россия-24".

"В Пермских больницах сейчас находится 13 пострадавших, у всех состояние стабилизировано", - сказал он.

По его словам, пациентам оказывается вся необходимая помощь, врачей и медикаментов хватает.

"Я лично слежу за этой ситуаций, поскольку в контакте и с министром здравоохранения региона, и с некоторыми главными врачами", - добавил он.

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