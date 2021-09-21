Три человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Три человека госпитализированы после аварии с участием трех автомобилей в Новой Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

"На 59-м км Калужского шоссе в сторону центра произошло столкновение трех автомобилей. По предварительным данным, в результате столкновения пострадали водитель и пассажир "Камаза" и водитель Hyundai. Всех пострадавших госпитализировали с незначительными травмами", - говорится в сообщении.

Предварительно, водитель Hyundai, экстренно затормозив, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Камазом", после чего легковушку отбросило на ВАЗ.