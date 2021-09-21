СК возбудил уголовное дело на главу отделения ФСС Татарстана за взятку

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело в отношении руководителя регионального отделения Фонда социального страхования по республике за получение взятки в особо крупном размере. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"В отношении 43-летнего управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - указано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБ и ПК МВД по Республике Татарстан.

По версии следствия, 30 октября 2020 года между региональным отделением ФСС по Татарстану и одной из фирм был заключен контракт на поставку специальных средств реабилитации для инвалидов на сумму более 56 млн рублей. Отмечается, что сотрудниками фонда были выявлены существенные нарушения фирмой условий контракта, в связи с чем к ней были применены санкции, и подано исковое заявление в Арбитражный суд Татарстана.

Отмечается, что 18 августа на встрече главы фирмы и управляющего республиканским отделением ФСС предприниматель предложил "урегулировать вопрос" с иском за вознаграждение в четыре миллиона рублей. В пресс-службе СК рассказали, что руководитель фирмы получил от чиновника письменное указание с планом защиты по исковым требованиям. В итоге 10 сентября 2021 года Арбитражным судом Республики Татарстан с фирмы взыскан штраф в размере порядка 100 тысяч рублей.

Утром 21 сентября 2021 года руководитель регионального отделения, находясь в автомобиле Infiniti QX 80, получил от руководителя фирмы 2 млн 400 тыс. рублей за содействие и необжалование в дальнейшем решения суда. Во время передачи денежных средств 43-летний управляющий ФСС РФ по Республике Татарстан был задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.