Грузовой Boeing-747 вернулся в аэропорт Красноярска из-за проблем с шасси

ТАСС, 21 сентября. Грузовой самолет Boeing-747, который после вылета в Лейпциг вернулся в Красноярск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. Об этом ТАСС сообщили в Восточном межрегиональном управлении следственного управления на транспорте СК России.

"Предварительно установлено, что 21 сентября 2021 года около 19:00 (15:00 мск) самолет Boeing-747 вылетел из аэропорта Емельяново Красноярского края, следуя по маршруту Красноярск - Лейпциг. При наборе высоты у самолета возникли проблемы с уборкой шасси, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о возврате самолета в аэропорт вылета", - сообщили в ведомстве.

Ранее в аэропорту Красноярска сообщали ТАСС, что самолет авиакомпании Air Bridge Cargo запросил техническую посадку и приземлился после выработки топлива. По информации следственного управления, на борту находились два члена экипажа, никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.