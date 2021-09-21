Более 1 тыс. детей погибли в России во время летних каникул от различных ЧП

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. детей стали жертвами различных чрезвычайных происшествий во время летних каникул. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе СК по итогам совещания, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Председатель СК России сообщил, что в июне-августе 2021 года погибли 1 053 ребенка. Среди основных причин - несчастные случаи на воде и пожары. В целом за это время по результатам организованных проверок сообщений о преступлениях и иных чрезвычайных ситуациях, где потерпевшими стали дети, возбуждено 3 тыс. уголовных дел", - говорится в сообщении.

Бастрыкин потребовал незамедлительной реакции на сообщения о пострадавших детях и подростках, оперативного и качественного расследования инцидентов с детьми. "Говоря об организации и обеспечении безопасности детского отдыха в летний период, Бастрыкин отметил значительное количество происшествий в частных детских лагерях. В связи с этим он поручил продолжить проведение профилактических мероприятий совместно с другими правоохранительными и контролирующими органами", - сообщили в СК.