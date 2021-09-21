Бастрыкин передал в центральный аппарат СК дело о пропаже жительницы Рязанской области

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат уголовное дело об исчезновении 26-летней жительницы Рязанской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"Председатель Следственного комитета в целях дальнейшего всестороннего и объективного расследования поручил передать в производство Главного следственного управления СК уголовное дело о безвестном исчезновении в июле 2021 года 26-летней жительницы Рязанской области Елены Логуновой", - говорится в сообщении. Уголовное дело расследуется по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

В СК сообщили, что 21 сентября на одном из федеральных каналов родители девушки высказали мнение о том, что муж их дочери причастен к ее исчезновению, они также сообщили о странном поведении мужчины и его родственников, которые утверждают, что она скоро вернется. "Глава СК дал указание подчиненным проверить в рамках расследования все изложенные доводы, провести полномасштабный комплекс следственных действий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств исчезновения девушки и ее местонахождение", - сообщили в СК.