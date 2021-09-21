Пятеро человек, включая подростка, пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Пятеро человек, включая 13-летнего подростка, пострадали в результате инцидента со стрельбой, произошедшего во вторник утром в юго-восточном районе Вашингтона. Об этом со ссылкой на руководителя управления полиции столичного округа Колумбия Роберта Конти сообщила на своем сайте газета The Washington Post.

По словам Конти, неизвестный мужчина открыл огонь по группе людей, стоявших возле продуктового магазина на Алабама-авеню. В результате огнестрельные ранения получили пять человек. Трое из них были доставлены в госпиталь, оставшиеся двое, включая ребенка, обратились за медицинской помощью самостоятельно.

Руководитель управления полиции на пресс-конференции после инцидента назвал случившееся неприемлемым. "Никто в нашем обществе не должен с этим мириться", - приводит его слова The Washington Post.