Врач клиники в Москве, где изувечили пациентку, получил шесть лет колонии

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил к шести годам колонии врача-анестезиолога московской клиники пластической хирургии "Сфера", в отношении сотрудников которой в 2018 году было возбуждено уголовное дело по факту нанесения увечий в процессе ринопластики пациентке Каролине Саргисян. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, к реальному сроку приговорена также медсестра клиники.

"Приговором Мещанского районного суда Москвы от 21 сентября Хитрин Лев Эдуардович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ; п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг населению, сроком на 2 года. Савельева Лариса Викторовна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг населению сроком на 2 года", - сказала собеседница агентства.

По словам пресс-секретаря суда Юлии Котоминой, мера пресечения осужденным Хитрину и Савельевой изменена на заключение под стражу в зале суда, а гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.

В ходе прений сторон прокурор просил назначить Хитрину семь лет колонии, а Савельеву лишить свободы на срок пять лет. Как уточнил ТАСС адвокат потерпевших Андрей Мишонов, суд взыскал в пользу просивших по 10 млн рублей потерпевших по 500 тыс. рублей, а родственникам двух погибших пациентов присуждено по 1 млн рублей. "В части наказания приговор считаем справедливым, а в части суммы, взысканной компенсации морального вреда, считаем заниженной", - отметил защитник. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Суть дела

Ранее Симоновский суд Москвы признал 57-летнюю главу московского коммерческого центра реконструктивной хирургии Гульнару Шах виновной по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Она осуждена на 22 месяца колонии с лишением права осуществлять медицинскую деятельность сроком на два года и также была взята под стражу в зале суда. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму 560 тыс. рублей. Как установил суд, Шах, являясь единственным учредителем коммерческого центра реконструктивной хирургии, достоверно зная, что у возглавляемой ею клиники нет лицензии на оказание медицинских услуг по профилю "пластическая хирургия", вступила в сговор с пластическим хирургом и анестезиологом-реаниматологом, которые согласились за денежное вознаграждение проводить пластические операции.

В середине ноября 2018 года в помещении частной клиники на улице Ленинская Слобода, непригодном для проведения операций, 25-летней женщине провели пластические операции, не отвечающие требованиям безопасности. В результате повреждений кровеносных сосудов у потерпевшей развилась массивная кровопотеря и угрожающее жизни состояние. Но лишь спустя трое суток женщине вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в тяжелом состоянии в одну из столичных больниц, где квалифицированные врачи спасли ей жизнь. В результате действий соучастников женщине был причинен тяжкий вред здоровью. По данным СМИ, врачи городской больницы обнаружили перелом основания черепа.

По словам адвоката Мишонова, никто из обвиняемых, кроме Шах, добровольно вред его подзащитной не возместил и вину не признал. По словам защиты девушки, комиссия экспертов пришла к выводу, что имеется прямая причинно-следственная связь между действиями клиники и причинением тяжкого вреда здоровью его подзащитной в процессе ринопластики. Так, экспертиза установила вину хирурга, анестезиолога и руководителя клиники.

Еще один фигурант дела - хирург Геворг Степанян - скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.