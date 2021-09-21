В МО РФ сообщили о гибели одного сирийского военного при артобстреле со стороны боевиков

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Двое сирийских военных ранены, еще один погиб в результате артиллерийских ударов со стороны боевиков в провинции Алеппо. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Вадим Кулить.

"Боевики из района населенного пункта Кафер-Хани нанесли артиллерийский удар по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эрназ, в результате которого ранен один военнослужащий вооруженных сил САР. Также артиллерийский удар по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Джубас был нанесен боевиками из района населенного пункта Саан. В результате один военнослужащий сирийских вооруженных сил погиб и один получил ранение", - сказал Кулить.

По его словам, всего в провинции Алеппо за сутки зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории, подконтрольной вооруженным силам Турции.

Боевики из района населенного пункта Кафер-Таала провели минометный обстрел позиций правительственных сил в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра. Артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков из района населенного пункта Дейр-Сунболь подверглись позиции правительственных сил в районе населенного пункта Хантутин.

Кулить подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон по-прежнему призывает командиров незаконных вооруженных формирований "отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах".