Аэропорт Домодедово проверяют после сообщения о бомбе в мусорном контейнере

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о том, что в мусорном контейнере на территории аэропорта Домодедово заложена бомба, информация проверяется. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестного о том, что в мусорном контейнере на территории аэропорта Домодедово заложена бомба. Информация проверяется, на месте работают сотрудники оперативных служб, правоохранители и кинологи", - сказал собеседник агентства.

В данный момент аэропорт работает в штатном режиме.