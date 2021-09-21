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Аэропорт Домодедово проверяют после сообщения о бомбе в мусорном контейнере

Аэропорт работает в штатном режиме

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о том, что в мусорном контейнере на территории аэропорта Домодедово заложена бомба, информация проверяется. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестного о том, что в мусорном контейнере на территории аэропорта Домодедово заложена бомба. Информация проверяется, на месте работают сотрудники оперативных служб, правоохранители и кинологи", - сказал собеседник агентства.

В данный момент аэропорт работает в штатном режиме.

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