В Москве мужчина застрелил невестку из-за раздела имущества с его сыном

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Бывший свекр застрелил свою экс-невестку в подъезде жилого дома на востоке Москвы из-за раздела имущества с его сыном в ходе развода. Об этом ТАСС в среду сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, вечером 21 сентября 2021 года в подъезде жилого дома, расположенного по улице 2-й Владимирской в городе Москве, обнаружено тело женщины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти в виде нескольких огнестрельных ранений в области головы, - сказала она. - Предварительно следствием установлено, что преступление совершил бывший свекр потерпевшей и мотивом послужил бракоразводный процесс, а также раздел имущества с сыном подозреваемого".

Иванова добавила, что в настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Они при осмотре изъяли орудие преступления. В ближайшее время 66-летний подозреваемый будет доставлен в подразделение ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).