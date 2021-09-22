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Информация о бомбе в мусорном контейнере в аэропорту Домодедово оказалась ложной

Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружили

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Специалисты не нашли бомбу на территории аэропорта Домодедово, информация о минировании оказалась ложной. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"В данный момент проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Сообщение о заложенной бомбе ложное", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник неизвестный сообщил о том, что в мусорном контейнере на территории аэропорта Домодедово заложена бомба. На месте работали сотрудники оперативных служб, правоохранительные органы и кинологи. Аэропорт во время проверки работал в штатном режиме.

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