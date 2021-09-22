Специалисты ликвидировали 13 лесных пожаров в регионах РФ

ТАСС, 22 сентября. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ лесные пожары на площади 217 га. Площадь действующих лесных пожаров составляет 52 га, сообщила в среду пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21 сентября в России лесопожарными силами ликвидировано 13 лесных пожаров на площади 217 га. На 00:00 мск 22 сентября на территории Российской Федерации действовало три лесных пожара на площади 52 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Так, пожар площадью 40 га действует на Камчатке, еще по одному пожару площадью 7 га и 5 га соответственно действуют в Хабаровском крае и Республике Тыва.

На тушении задействованы 188 человек, 56 единиц техники, два воздушных судна, еще 20 воздушных судов задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт в 80 субъектах Российской Федерации. Особый противопожарный режим действует в 39 субъектах РФ.