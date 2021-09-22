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Лесные пожары в России

В Якутии после возникновения лесного пожара возбудили дело о халатности

Нарушителям грозит арест на срок до трех месяцев

ЯКУТСК, 22 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбудили в Якутии по материалам проверки прокуратуры по факту возникновения лесного пожара в Кобяйском районе. Об этом сообщила в среду пресс-служба прокуратуры региона.

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Лес, дым и огонь. Как в Якутии борются с лесными пожарами

Проверка выявила, что причиной пожара, который зарегистрировали 7 августа рядом с селом Кальвица Куокуйского сельского поселения Кобяйского района, стало замыкание на анкерной опоре линии электропередачи Кобяйских электрических сетей АО "Сахаэнерго". При этом электроснабжающая организация просеку электролинии не чистила, деревянную часть опоры огнезащитным материалом не обрабатывала. В результате возникший при замыкании огонь перекинулся на лес. Пожар затем угрожал селу.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), санкция которой предусматривает арест на срок до трех месяцев.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. 14 сентября здесь снят в лесах режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный с 23 июня из-за сложной пожароопасной обстановки и жаркой погоды. Власти ранее отмечали, что площадь всех природных пожаров, зарегистрированных с начала пожароопасного сезона, составляет почти 8,5 млн га.

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РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
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