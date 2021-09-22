В Якутии за сутки потушили четыре природных пожара

ЯКУТСК, 22 сентября. /ТАСС/. На территории Якутии за сутки ликвидировали четыре природных пожара на площади свыше 3,6 тыс. га. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

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"За сутки ликвидировано четыре [природных пожара] на общей площади 3 688 га. Новых пожаров не зарегистрировано. На тушении лесных пожаров привлекалось 56 человек и 16 единиц техники. Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет", - говорится в сообщении.

За сутки для мониторинга обстановки привлекались три воздушных судна от РСЧС. "Сегодня четыре воздушных судна от РСЧС продолжат работу, вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России находится в готовности к применению в городе Якутске", - цитирует пресс-служба начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павла Гарина.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минэкологии Якутии, в регионе действуют шесть природных пожаров на площади 280 249 га, все возгорания находятся в зоне контроля. Их тушение приостановлено решениями комиссии по ЧС республики.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. 14 сентября здесь снят в лесах режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный с 23 июня из-за сложной пожароопасной обстановки и жаркой погоды. Власти ранее отмечали, что площадь всех природных пожаров, зарегистрированных с начала пожароопасного сезона, составляет почти 8,5 млн га.