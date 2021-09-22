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Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Ставрополе

Возгорание произошло в квартире на десятом этаже
© Артем Геодакян/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Три человека обнаружены погибшими при тушении пожара в десятиэтажном жилом доме в Ставрополе. Возгорание произошло в квартире на последнем этаже, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 01:35 мск поступило сообщение о пожаре в квартире на последнем этаже десятиэтажного многоквартирного дома. Входную дверь пришлось вскрывать. В 01:52 мск обнаружены тела трех погибших, детей среди них нет", - говорится в сообщении.

В 03:20 мск пожар был ликвидирован, из здания эвакуированы 20 человек. В настоящее время устанавливаются личности погибших и обстоятельства возникновения пожара. К реагированию привлекались 53 человека и 14 единиц техники.

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