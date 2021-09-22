В Приморье на полицейского, насмерть сбившего женщину, возбудили дело

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Приморья возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который, управляя служебным автомобилем, во Владивостоке сбил на переходе 62-летнюю женщину, которая позже умерла в больнице, сообщает в среду пресс-служба управления СК РФ по Приморскому краю.

"По версии следствия, 13 сентября 2021 года подозреваемый, управляя служебным автомобилем, вблизи улицы Спиридонова в городе Владивостоке при въезде на нерегулируемый пешеходный переход не уступил дорогу пешеходам и совершил наезд на 62-летнюю женщину. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, однако спустя время скончалась в результате полученной травмы", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"). Расследование продолжается, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.

Уточняется, что руководство Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте проведет служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, то он будет также уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.