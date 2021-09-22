Главу транспортной компании в Кемерове привлекут к ответственности за невыплату зарплат

КЕМЕРОВО, 22 сентября. /ТАСС/. Прокурор города Кемерово возбудил административное дело в отношении директора обслуживающей городские пассажирские перевозки Кемеровской транспортной компании (КТК). Водители организации накануне заявили о намерении не выходить на работу из-за невыплаты зарплат. Проверка подтвердила обоснованность жалоб работников, сообщили журналистам в среду в прокуратуре Кузбасса.

Во вторник в местных СМИ в Кузбассе были опубликованы анонимные заявления водителей и кондукторов Кемеровской транспортной компании, в которых они сообщают, что приостановят работу с 29 сентября, если не получат заработную плату.

"Прокуратурой города организована проверка исполнения трудового законодательства, выявлена задолженность по заработной плате за август. Прокурор г. Кемерово возбудил в отношении генерального директора АО "Кемеровская транспортная компания" административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушение трудового законодательства")", - говорится в сообщении.

Общая сумма задолженности перед сотрудниками не уточняется. Руководитель транспортного предприятия также получил представление от прокурора, по которому должен устранить нарушения и погасить задолженность. Проверка также организована и региональным управлением СК РФ, будет установлено, имелись ли на счетах организации деньги и на какие цели они расходовались.

Как сообщается на официальном сайте КТК, компания выполняет 40% всех автобусных пассажирских перевозок в Кемерове и обслуживает 54 муниципальных маршрута. В ее автопарке более 150 единиц транспорта, которые ежедневно перевозят более 35 тыс. пассажиров.