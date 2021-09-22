Обвиняемый в убийстве педофила в Самарской области заявил, что тот сам покончил с собой

ТАСС, 22 сентября. /ТАСС/. Житель Самарской области, отправленный под домашний арест по обвинению в убийстве предполагаемого педофила, заявил следствию, что не убивал подозреваемого в растлении его несовершеннолетней дочери. Как сообщил ТАСС московский адвокат Александр Карабанов, его подзащитный настаивает на том, что причиной смерти стало самоубийство.

"Мой подзащитный признает вину в том, что нанес педофилу несколько ударов, но отвергает обвинение в его убийстве. Подозреваемый в педофилии уже неоднократно высказывался публично о совершении суицида в присутствии отца девочки", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, он будет бесплатно защищать своего клиента, так как "понимает глубину его чувств".

Следственный отдел по Красноглинскому району Самары СУ СК РФ по региону возбудил уголовные дела по подозрению указанного мужчины в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). По версии следователей, с 2016 по 2021 годы в поселке Прибрежный Самарской области подозреваемый совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек шести и восьми лет и фиксировал их на телефон.

В пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области позднее сообщили, что 2 сентября в лесу у поселка Винтай под Самарой было обнаружено закопанное тело мужчины, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. При осмотре тела мужчины были установлены признаки, указывающие на возможный криминальный характер его смерти. Из-за этого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Следователи сочли смягчающим обстоятельством явку с повинной жителя Самарской области и не стали просить суд лишать отца девочки свободы на время следствия. Красноглинский районный суд Самары избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 2 ноября.