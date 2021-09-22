СМИ: в Японии автомобиль въехал в здание клиники

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека получили травмы в результате ДТП в городе Мацудо на востоке Японии, где легковой автомобиль въехал в здание местной клиники, протаранив стеклянную стену. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

Травмы получили 45-летний пациент клиники и 84-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля. Пострадавшие были доставлены в больницу. Сотрудники полиции начали расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В последние годы в Японии участились инциденты с пожилыми водителями. Местная полиция призывает в связи с этим добровольно отказываться от прав на вождение в случае неуверенности в своих силах.