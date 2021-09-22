Из-за землетрясения на юго-востоке Австралии более 45 зданий оказались частично разрушены

СИДНЕЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Землетрясение, зафиксированное в среду австралийской государственной сейсмологической службой на юго-восточном побережье континента, стало причиной частичного разрушения 46 зданий и отключения электричества более чем для 35 тыс. жителей Мельбурна.

По словам заместителя премьер-министра штата Виктория Джеймса Мерлино, регион перешел в режим готовности к чрезвычайным ситуациям, поскольку национальная сейсмологическая служба предупредила о возможности повторных подземных толчков, которых следует ждать "в течение следующих недель или даже месяцев". "Сейсмологи подтвердили, что существует вероятность дальнейших подземных толчков, и риск новых землетрясений существует", - сказал Мерлино в ходе онлайн-брифинга. Служба спасения штата выпустила соответствующее предупреждение для всех районов Виктории.

Также в правительстве штата сообщили, что есть данные о 46 частично разрушенных зданиях, часть которых расположена в поселке Мансфилд, близ которого сейсмологи зарегистрировали первый удар стихии. Кроме того, поступили сообщения об обрушениях в Мельбурне и пригородах. Несколько северных районов города оказались обесточены в результате обрыва линий электропередач, вызванного землетрясением. Без электроэнергии остались порядка 35 тыс. жителей мегаполиса, однако, как сообщили аварийные службы города, до вечера электроснабжение будет полностью восстановлено.

Центры экстренного реагирования были созданы в Мансфилде и Беналле, расположенных севернее Мельбурна, а также в юго-восточном пригороде мегаполиса Данденонге. Жильцы части высотных зданий в Мельбурне эвакуированы в качестве меры предосторожности.

Первые подземные толчки магнитудой 5,8 были зафиксированы в 09:15 по местному времени (02:15 мск) в районе поселка Мансфилд (население 4,7 тыс. человек), расположенного в 200 км к северо-востоку от Мельбурна. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в горах, очаг залегал на глубине 10 км. Вторая серия была зафиксирована спустя 15 минут на 150 км южнее, у плотины Томпсон-дам в 180 км к востоку от Мельбурна, а третья - близ деревни Тредбо, расположенной в 22 км к югу от Канберры.

Землетрясение ощущалось в ряде регионов штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, в Канберре, Аделаиде и в западных пригородах Сиднея, а также в окрестностях города Лонсестон на Тасмании, однако наиболее сильными подземные толчки были в Мельбурне и Мансфилде. Данных о пострадавших в результате удара стихии не поступало, служба по чрезвычайным ситуациям штата Виктория подтвердила, что угрозы цунами после землетрясения нет.