В Москве задержали подростка по подозрению в убийстве родителей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Следователи задержали в Москве подростка по подозрению в убийстве родителей. Об этом ТАСС сообщила в среду представитель Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова.

22 сентября в квартире жилого дома на Полярной улице были обнаружены тела супружеской пары с множественными колото-резаными ранениями. "По подозрению в совершении указанного преступления задержан 16-летний сын погибших", - сказала Иванова. По предварительной информации, он систематически принимал наркотические вещества.

Сейчас с подростком проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц").